Sevgili Kova, bugün detaylarla dolu bir gün olacak. İş yerindeki herkesin motivasyon seviyesini adeta bir doktor hassasiyetiyle hissedeceksin. Bu, senin gibi derin sezgileri olan biri için oldukça doğal.

Yeni bir projeye başlarken, detayları göz ardı etmeden büyük resmi görmek senin için çocuk oyuncağı. Bu yeteneğin, seni diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor. Karar alırken sadece mantığını değil, içgüdülerini de kullanıyorsun. Bu da senin doğru kararlar almana yardımcı oluyor.

Bugün yapacağın bir konuşma, sanki bir filmdeki dramatik dönüm noktası gibi, ortamın yönünü tamamen değiştirebilir. İnsanlar senden beklenmedik, ancak tam da yerinde bir öneri duyabilirler. Teknik veya analitik anlamda ise yaratıcı bir kırılma yaşayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…