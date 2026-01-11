Son Yıllarda En Hızlı Büyüyen Şirketi Bulabilir misin?
Son yıllarda hızla büyüyen, arşa çıkan o şirketi bulabilecek misin? Eğer kendine güveniyorsan hadi teste çünkü bu testte son yılın en hızlı büyüyen şirketleri var ama biri çok daha fazla büyüdü. Bakalım bulabilecek misin...
Fortune’un 2025 “100 Fastest-Growing Companies” listesinde 1. sırada yer alarak listedeki en hızlı büyüyen şirket hangisidir?
Maalesef bilemedin, yeniden dene!
Evet, doğru bildin!
