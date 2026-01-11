onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Son Yıllarda En Hızlı Büyüyen Şirketi Bulabilir misin?

etiket Son Yıllarda En Hızlı Büyüyen Şirketi Bulabilir misin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.01.2026 - 17:01

Son yıllarda hızla büyüyen, arşa çıkan o şirketi bulabilecek misin? Eğer kendine güveniyorsan hadi teste çünkü bu testte son yılın en hızlı büyüyen şirketleri var ama biri çok daha fazla büyüdü. Bakalım bulabilecek misin...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fortune’un 2025 “100 Fastest-Growing Companies” listesinde 1. sırada yer alarak listedeki en hızlı büyüyen şirket hangisidir?

Maalesef bilemedin, yeniden dene!

Maalesef çok yaklaştın ama 1.sırayı almış olan ve 2025'te en çok büyüyen şirketi bulamadın. Ama gerçekten de çok yakınsın sonuca. Sadece biraz daha düşün. Bu seçtiğin de oldukça büyüdü ama diğeri kadar değil...

Evet, doğru bildin!

Tebrikler, doğru bildin! NVIDIA, Fortune’un “100 Fastest-Growing Companies” listesinde 1. sırada yer alarak son yılların en hızlı büyüyen şirketi oldu. Bu başarı yalnızca satış artışı değil, kâr, pazar değeri ve hisse performansındaki güçlü yükselişle geldi. Yapay zeka, veri merkezleri ve ileri seviye çip teknolojilerinin yıldızı parladıkça, NVIDIA da adeta roketle büyüdü diyebiliriz. Kısacası doğru zamanda doğru teknoloji, doğru liderlik… ve zirve!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın