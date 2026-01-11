onedio
Sen Ne Kadar Evcimensin?

Meryem Hazal Çamurcu
11.01.2026 - 16:16

Evi çok sevene evcimen diyoruz. Bazılarımız evi çok sevse de diğerleri evde durmayı pek sevmiyor. Dışarıya çıkmayı gereksiz mi buluyorsun yoksa dışarı çıkmadan duramıyor musun? Ne kadar evcimen olduğunu merak ediyorsan seni teste alalım!

1. Cinsiyetini seçmekle başlayalım mı?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Uzun ve yorucu bir günün sonunda ne yaparsın?

4. Sana göre robot süpürgesiz bir ev olur mu?

5. Pazar günü senin için ne demek?

6. Tatildeyken evini çok özler misin?

7. Arkadaşın aradı ve şu an dışarı çıkmaya teklif etti. Gider misin?

8. Evden hiç çıkmadan kaç gün geçirebilirsin?

9. Misafirliğe gitmek mi kendi evinde oturmak mı?

10. Eve yeni bir şeyler almayı seviyor musun?

11. Eve erken geldiğinde ne hissedersin?

Senin için ev sığınak demek!

Sen tam bir evcimensin. Evi güvenli olarak kabul ediyorsun. Evde sadece dinlenmiyorsun, bunun yanında sığınılacak bir yer olarak da görüyorsun. Evdeki rahatlığını hiçbir şeye değişmiyorsun. Çok zorunda kalmadıkça dışarı çıkmayı hiç sevmiyorsun zaten. Dışarı çıkmak senin için bir görev. Dışarı çıkar çıkmaz da hemen eve dönmeye çabalıyorsun.

Sen evi seviyorsun ama ona bağımlı değilsin!

Evde olmak genelde hoşuna gidiyor. Bazı günlerde ise dışarıda olmak daha fazla hoşuna gidiyor. Dışarı çıkıp sosyalleşiyorsun ve bundan çok zevk alıyorsun. Ama her zaman eve dönmenin verdiği bir rahatlık da var. Yani sen ev ve dışarısı arasında dengeyi bulmuşsun diyebiliriz.

Senin evcimenliğin moduna bağlı!

Senin evcimen olup olmadığın ruh haline göre değişiyor. Bazı günler tam bir evcimen gibi evden dışarı adım atmak istemiyorsun. Ama bazı günler oluyor ki asla eve girmek istemiyorsun. Böyle zamanlarda ev seni sıkıyor. Yani senin evcimenliğini modun belirliyor. Evde oturmak sana keyif vermediğinde kendini dışarı atıyorsun. Dışarıda huzursuz hissettiğinde ise hemen eve dönüyorsun.

Sen evi pek sevmiyorsun!

Sen hiç evcimen değilsin dersek yanlış olmaz. Senin için ev sadece uyuyacağın ve dinleceğin bir yer. Bunu da açıkça söylüyorsun. Evde çok kaldığında kendini bunalmış hissediyorsun ve hemen kendine dışarıda bir plan yapıyorsun. Dışarıda kendini daha canlı ve enerjik hissediyorsun. O yüzden evde kaldığın süreyi olabildiğince sınırlandırıyorsun.

