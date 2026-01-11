Sen Ne Kadar Evcimensin?

Sen hiç evcimen değilsin dersek yanlış olmaz. Senin için ev sadece uyuyacağın ve dinleceğin bir yer. Bunu da açıkça söylüyorsun. Evde çok kaldığında kendini bunalmış hissediyorsun ve hemen kendine dışarıda bir plan yapıyorsun. Dışarıda kendini daha canlı ve enerjik hissediyorsun. O yüzden evde kaldığın süreyi olabildiğince sınırlandırıyorsun.