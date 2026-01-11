Sen Ne Kadar Evcimensin?
Evi çok sevene evcimen diyoruz. Bazılarımız evi çok sevse de diğerleri evde durmayı pek sevmiyor. Dışarıya çıkmayı gereksiz mi buluyorsun yoksa dışarı çıkmadan duramıyor musun? Ne kadar evcimen olduğunu merak ediyorsan seni teste alalım!
1. Cinsiyetini seçmekle başlayalım mı?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Uzun ve yorucu bir günün sonunda ne yaparsın?
4. Sana göre robot süpürgesiz bir ev olur mu?
5. Pazar günü senin için ne demek?
6. Tatildeyken evini çok özler misin?
7. Arkadaşın aradı ve şu an dışarı çıkmaya teklif etti. Gider misin?
8. Evden hiç çıkmadan kaç gün geçirebilirsin?
9. Misafirliğe gitmek mi kendi evinde oturmak mı?
10. Eve yeni bir şeyler almayı seviyor musun?
11. Eve erken geldiğinde ne hissedersin?
Senin için ev sığınak demek!
Sen evi seviyorsun ama ona bağımlı değilsin!
Senin evcimenliğin moduna bağlı!
Sen evi pek sevmiyorsun!
