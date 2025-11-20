onedio
21 Kasım Cuma Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
21 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Kasım Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün seni bir enerji dalgalanması bekliyor. Güneş, gizemli ve tutkulu Akrep burcunda ilerliyor. Bu, enerjinin bazen tavan yaptığı, bazen ise yerin dibine vurduğu anlamına geliyor. Bir an kendini dünyayı fethetmeye hazır hissederken, bir sonraki anda sanki tüm enerjini kaybetmiş gibi hissedebilirsin. 

İşte bu Akrep burcunun etkisi altında olduğunu işaret ediyor. Bu dönemde, sezgilerin oldukça güçlü olacak. Bu, vücudunun neye ihtiyaç duyduğunu daha hızlı fark edeceğin anlamına geliyor. Belki biraz eğlenmeye ihtiyacın var, belki de biraz dinlenmeye... Ne olursa olsun, vücudunun sana söylediklerini dinlemek önemli. Gün içinde enerjini dengede tutmanın ve sağlıklı olmanın da yolu vücudunun söylediklerini dinlemek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

