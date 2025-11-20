Sevgili Kova, bugün Güneş, tutkulu enerjisini seninle paylaşmaya hazırlanan Akrep burcunda ilerliyor. Bu durum, senin de enerjini ve hayatını etkiliyor. Özellikle aşk hayatında bugün farklı bir aura hissedebilirsin. Kontrolü elinde tutmayı seven, belki biraz da gizemli bir çekiciliğe bürünmüşsün. İşte bu enerji altında eğer bekarsan, yeni aşk kapılarını aralayabilirsin. Etrafındaki hiçkimse bu gizemli ve çekici enerjiye karşı koyamayabilir, kimse gözlerini senden alamayabilir.

Fakat unutma, her şeyin bir dengesi var. Eğer bir ilişkin varsa, bu kontrolcü ve belki biraz da egemen enerjin, partnerinle aranda gerilime neden olabilir. Çünkü her ne kadar çekici ve gizemli olsan da, ilişkilerde denge ve eşitlik her zaman önemlidir. Bu nedenle, enerjini dikkatli ve bilinçli bir şekilde yönetmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…