Sevgili Kova, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir. Gökyüzünün iki büyük gücü Güneş ve Jüpiter, senin lehine bir uyum içinde. Bu kusursuz uyum, aşk hayatında beklenmedik, belki de hayatını değiştirecek sürprizlerin kapısını çalabilir. Partnerinle belki de hiç aklına gelmeyecek bir konuda anlaşabilir, belki de geleceğe dair ciddi, belki de hayatını birleştirme gibi bir adım atabilirsin. Bu, belki de hayatının en önemli adımlarından biri olabilir.

Öte yandan eğer bekar isen, arkadaş çevrenden biri senin ne kadar özel olduğunu fark edebilir. Belki de uzun zamandır seni gizlice takip eden, senin ne kadar özel olduğunu anlamış biri, bugün cesaretini toplayıp sana açılabilir. Bugün biri 'sen farklısın' dediğinde, gerçekten de kendini farklı ve özel hissedebilirsin. Bu, sadece bir başkasının seni fark etmesi değil, senin kendi özgünlüğünün farkına varman ile de ilgili. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…