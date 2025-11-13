Sevgili Kova, bugün aşk hayatında özgürlüğüne olan düşkünlüğün her zamankinden daha fazla öne çıkıyor. Tabii bu süreçte özgürlüğe olan düşkünlüğünle biraz daha rahat bir ruh hali içine girsen de aynı zamanda yakınlık da arzuluyorsun! Tam da bu yüzden ilişkide olduğun kişiyle arandaki bağı güçlendirebilmek ve aynı zamanda özgürlüğünü de koruyabilmek için bir denge kurman gerekebilir. Bu dengeyi kurabildiğin takdirde, aşk hayatın çok daha keyifli bir hal alabilir.

Bekar da olsan, bir ilişkinin içinde de olsan, özgürlüğün ve yakınlığın bir arada olabileceğini gösterme şansın var. Bu dengeyi sağlamak için belki bazı şeylerden vazgeçmen gerekebilir. Peki, sen bu denge için nelerden vazgeçmeye hazırsın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…