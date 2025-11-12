Sevgili Kova, bugün gökyüzünde bir şov var: Merkür ve Mars'ın kavuşumu! Bu kozmik dans, aşk hayatında beklenmedik bir çekim yaratıyor. Günlük yaşamın içinde, belki de hiç dikkatini çekmeyen biri, bugün kalbini hoplatmaya başlayabilir. Adeta bir elektrik çarpması gibi hissedeceğin bu flört enerjisi, çevrendeki herkese de bulaşıyor. Seninle birlikte herkes bu enerjinin etkisinde kalıyor.

Eski ilişkiler, eski aşklar... Onları bir kenara bırakma zamanı geldi. Yeni heyecanlara odaklanmalı, tutkularını özgür bırakmalısın. Belki de hayatının aşkı tam da burada, tam da şimdi karşına çıkıyor. Bu enerjiyi kaçırmamalısın, çünkü bu fırsat her zaman eline geçmez. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…