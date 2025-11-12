Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Merkür ve Mars'ın kavuşumu, seni yaratıcılığın en yüksek seviyelerine taşıyor. Sanatla ilgili işlerin, medya projelerin veya sahne alacağın herhangi bir etkinlik, senin parlaklığınla aydınlanıyor. Şimdi zeka ve cesaretin birleşimi, fikirlerini adeta bir alkış tufanına dönüştürüyor. Hatta bugün, risk almanın tam zamanı! Zira bugün, orijinal olan her şey kazanacak.

Özellikle ekip çalışmalarında, özgün bakış açınla fark yaratma ihtimalin oldukça yüksek. Merkür, sana yeni fikirler verirken, Mars ise bu fikirleri uygulama cesareti sağlıyor. Sen de bu iki gücü birleştirerek, sadece parlak değil, aynı zamanda etkili olabileceğini unutmamalısın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında da spontane bir çekim başlıyor. Günlük rutinin içinde karşına çıkan biri, kalbini sarsabilir. Flört enerjisi, elektrik gibi bir enerji yaratıyor ve sen bu enerjinin kaynağı oluyorsun. Yani eskiyi boş vermeli ve yeni heyecanlara odaklanıp tutkularını yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…