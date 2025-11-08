onedio
9 Kasım Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu
9 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 9 Kasım Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür'ün geri gidişiyle birlikte, kariyerinde bazı eski kapıların tekrar açılacağı bir döneme giriyorsun. Eski bir patronun ya da iş ortağının telefonunun çalabileceği bu dönemde, geçmişteki durumların aksine, bu sefer kontrol tamamen senin elinde olacak.

Retro ile başlayan bu süreç sana beklenmedik kapılar açabilir. Görünen o ki başarıların bugün takdir edilecek, fikirlerinin değeri ortaya çıkacak ve sen kendin dahil herkese gücünü göstereceksin. Bu noktada bir süredir ertelemekte olduğun bir projeye ilişkin beklenmedik desteklerin de yolu açılabilir. Sabırlı olmalı ve adımlarını dikkatlice atmalısın. Bu sayede geçmişten aldığın güç ile geleceği şekillendirebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, bir süre önce soğuduğunu düşündüğün bir ilişkinin yeniden alevlenmesi mümkün. Yani Merkür retro, partnerinle arandaki buzları eritebilir. Sizi birbirinize yeniden yakınlaştırabilir ve aşkı hatırlatabilir. Tabii eğer bekarsan, romantik bir yakınlaşma için etrafına iyi bakmalısın. Zira, aşk bu kez pek yakınında! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
