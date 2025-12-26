“Diyet Bozmadan Doymak İmkansız” Diyenlere Cevap Niteliğinde Olacak 10 Sağlıklı Tarif
Hepimiz o anı yaşadık: Diyet listesine harfiyen uyulur, öğünler milimetrik hesaplanır... Ama akşam yatağa girerken veya yemekten sadece iki saat sonra midenizden gelen o davetsiz, 'Doymadım!' çığlığı... Sonra başlıyor o kısır döngü: 'Bu diyet işkence mi?', 'Sanırım ben çok aç kalıyorum...'
Büyük bir yanılgı içindesiniz! Sağlıklı beslenme, aç kalmak demek değildir. Aksine, doğru ve doyurucu besinleri tüketmek, diyeti sürdürmenin tek yoludur. Ve işte tam bu noktada, mutfaklarımızın yeni kahramanı Philips Çift Hazneli Airfryer sahneye çıkıyor!
1. Somon ve Baharatlı Brokoli
2. Hindi Pirzola ve Kabak Dilimleri
3. Lorlu ve Dereotlu Mücver Topları
4. Diyet Kahvaltılık Pizza Dilimleri
5. Tavuk Fajita ve Renkli Biberler
6. Çıtır Falafel Topları
7. Nohut ve Tatlı Patatesli Baharatlı Bowl
8. İçi Peynirli ve Otlu Tavuk Köftesi
