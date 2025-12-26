onedio
“Diyet Bozmadan Doymak İmkansız” Diyenlere Cevap Niteliğinde Olacak 10 Sağlıklı Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.12.2025 - 18:31

Hepimiz o anı yaşadık: Diyet listesine harfiyen uyulur, öğünler milimetrik hesaplanır... Ama akşam yatağa girerken veya yemekten sadece iki saat sonra midenizden gelen o davetsiz, 'Doymadım!' çığlığı... Sonra başlıyor o kısır döngü: 'Bu diyet işkence mi?', 'Sanırım ben çok aç kalıyorum...'

Büyük bir yanılgı içindesiniz! Sağlıklı beslenme, aç kalmak demek değildir. Aksine, doğru ve doyurucu besinleri tüketmek, diyeti sürdürmenin tek yoludur. Ve işte tam bu noktada, mutfaklarımızın yeni kahramanı Philips Çift Hazneli Airfryer sahneye çıkıyor!

1. Somon ve Baharatlı Brokoli

1. Somon ve Baharatlı Brokoli

Sağlıklı ve tok tutan bir yemek arıyorsan, Somon ve Baharatlı Brokoli ikilisi öneriyoruz.

Somon

  • 2 adet somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, pul biber

  • Limon dilimleri

Nasıl Yapılır?

  • Somonları, zeytinyağı ve baharatlarla iyice marine et.

  • Ardından, somonları büyük haznede 200°C’de 10-12 dakika kadar pişir. Somonun dışı hafif kızarırken, içi yumuşacık kalacak!

Baharatlı Brokoli

  • 1 küçük boy brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Sarımsak tozu, kırmızı biber, tuz

Nasıl Yapılır?

  • Brokoliyi çiçeklerine ayır, ardından tüm malzemelerle karıştır.

  • Küçük haznede 180°C’de 10-15 dakika pişir. Ortasında bir kez karıştırmayı unutma, böylece her tarafı eşit pişsin!

Philips Çift Hazneli Airfryer’ını kullanıyorsan, Senkronize pişirme özelliğiyle her iki hazneyi aynı anda pişirebilirsin. Böylece zamanını en verimli şekilde kullanıp, harika bir öğün hazırlayabilirsin!

2. Hindi Pirzola ve Kabak Dilimleri

2. Hindi Pirzola ve Kabak Dilimleri

Yüksek protein, düşük yağ ve lezzet dolu bir yemek arıyorsan, Hindi Pirzola ve Kabak Dilimleri harika bir seçenek! 

Hindi Pirzola

  • 2 adet hindi pirzola

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kekik, tatlı kırmızı biber

  • Balzamik sirke, tuz

Nasıl Yapılır?

  • Pirzolaları zeytinyağı, kekik, kırmızı biber, balzamik sirke ve tuzla güzelce marine et.

  • Ardından, büyük haznede 200°C'de 15-20 dakika kadar pişir. Pirzolaların dışı hafif kızarırken, içi yumuşacık olacak!

Kabak Dilimleri

  • 1 adet büyük boy kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Nane, kuru soğan tozu, tuz

Nasıl Yapılır?

  • Kabakları parmak kalınlığında dilimleyip, zeytinyağı ve baharatlarla karıştır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştir.

  • 180°C'de 12-15 dakika pişir. Arada bir çevirmeyi unutma, böylece her tarafı eşit pişsin!

Yanında bir kase naneli, yoğurtlu sos ile servis edebilirsin. Hem ferahlatıcı hem lezzetli olur! 😋

3. Lorlu ve Dereotlu Mücver Topları

3. Lorlu ve Dereotlu Mücver Topları

Kabak ve lor peyniri, hem lif hem de protein kaynağı olmasının yanı sıra, düşük kaloriyle seni uzun süre tok tutuyor. Bu mücver topları, kahvaltıdan ana öğüne kadar her an yenebilecek pratik bir seçenek! 

Malzemeler:

  • 2 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kabak

  • 1/2 su bardağı lor peyniri

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı tam buğday unu veya galeta unu

  • Bolca dereotu

  • Tuz, karabiber

Nasıl Yapılır?

  • Tüm malzemeyi geniş bir kapta karıştır. Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yap.

  • Topların üzerine çok az zeytinyağı püskürt.

  • Büyük haznede 200°C’de 12-15 dakika kadar pişir. Pişirme süresinin yarısında mücverleri bir kez sallayıp çevir, böylece her tarafı eşit pişsin!

Yanında Ne Olur?

Eğer istersen, küçük haznede1 adet dilimlenmiş domates ve biberi biraz kekik ile 8 dakika ısıtıp yanında servis edebilirsin.

4. Diyet Kahvaltılık Pizza Dilimleri

4. Diyet Kahvaltılık Pizza Dilimleri

Kahvaltıyı hafif ama doyurucu yapmak isteyenler için Diyet Kahvaltılık Pizza Dilimleri harika bir seçenek! 

Malzemeler

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 yemek kaşığı domates salçası (sulandırılmış)

  • 50 gr az yağlı kaşar veya dil peyniri

  • Mantar dilimleri, kırmızı biber

  • Kekik

Nasıl Yapılır?

  • Tam buğday ekmeği dilimlerine, sulandırılmış domates salçasını sür.

  • Üzerine az yağlı peynir ve dilimlenmiş sebzeleri yerleştir.

  • Son olarak, üzerine kekik serpiştir.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştir. 180°C’de 5-8 dakika pişir. Peynir eriyip kenarlar hafifçe kızarana kadar pişirmeye devam et.

5. Tavuk Fajita ve Renkli Biberler

5. Tavuk Fajita ve Renkli Biberler

Tavuk göğsü, saf protein kaynağı olarak seni uzun süre tok tutarken, renkli biberler bol lif içeriyor ve düşük kalorili olmalarına rağmen tabağının hacmini artırarak doygunluk sağlıyor.

Tavuk Fajita

  • 300 gr jülyen doğranmış tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Fajita baharatı (veya kimyon, kırmızı biber, sarımsak tozu)

Nasıl Yapılır?

  • Tavukları zeytinyağı ve baharatlarla karıştır.

  • Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştir ve 180°C’de 15-18 dakika kadar pişir. Tavuklar dışı kızarıp içi yumuşacık olacak!

 Renkli Biberler

  • 1 kırmızı biber

  • 1 yeşil biber

  • 1 soğan

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Nasıl Yapılır?

  • Sebzeleri jülyen doğrayıp zeytinyağı ve tuzla karıştır.

  • Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesinde 180°C’de 15-18 dakika pişir. Arada bir karıştırmayı unutma, böylece her tarafı eşit pişsin!

Tavuk ve sebzeleri aynı anda pişirerek sıcak sıcak servis yapma lüksünü yaşa! Yanında ev yapımı az yağlı yoğurt veya birkaç dilim avokado ile öğününü tamamlayabilirsin.

6. Çıtır Falafel Topları

6. Çıtır Falafel Topları

Efsanevi falafel lezzetini, yağda kızartmadan sağlıklı bir şekilde hazırlamak artık mümkün! 

Malzemeler

  • 1 su bardağı ıslatılmış nohut (pişmemiş!)

  • Taze maydanoz, kişniş

  • Soğan, sarımsak

  • Kimyon, tuz

Nasıl Yapılır?

  • Tüm malzemeleri mutfak robotunda pürüzsüz olmayacak şekilde çek. Karışımın biraz parçalı olması daha iyi olacak.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yap.

  • Üzerine çok az zeytinyağı püskürt.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştir. 190°C'de 15-18 dakika pişir. Pişirme süresinin yarısında falafelleri bir kez çevir, böylece her tarafı eşit şekilde kızarır.

Yanında Ne Olur?

Tam buğday lavaşının arasına bolca yeşillik ve az yağlı cacık ekleyerek servis yap. Böylece lezzetli olduğu kadar doyurucu da olur!

7. Nohut ve Tatlı Patatesli Baharatlı Bowl

7. Nohut ve Tatlı Patatesli Baharatlı Bowl

Tatlı patates ve nohut, hem besleyici hem de doyurucu bir kombinasyon sunuyor. Tatlı patates, kompleks karbonhidrat ve lif kaynağı iken, nohut ise bitkisel proteinle tok kalmanı sağlıyor. Bu ikili, sağlıklı bir diyet için mükemmel bir seçenek! 

Tatlı Patates

  • 1 adet küp doğranmış tatlı patates

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Biberiye, tuz

Nasıl Yapılır?

  • Tatlı patatesleri, zeytinyağı, biberiye ve tuz ile karıştır.

  • Büyük haznede 200°C'de 15-20 dakika pişir. Patatesler yumuşayana kadar pişmeye devam et.

Nohut

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Kimyon, kırmızı toz biber, sarımsak tozu

Nasıl Yapılır?

  • Haşlanmış nohutları, zeytinyağı ve baharatlarla karıştır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yerleştir.

  • 190°C'de 10-12 dakika pişir. Nohutlar çıtırlaşana kadar pişirmeye devam et.

  • Pişen tatlı patates ve nohutları bir kasede birleştir.

  • Üzerine taze maydanoz serpiştirerek servis yap. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak harika bir sunum olur! 🌿

Bu bowl tamamen doygunluk sağlayan, bol lifli ve besleyici bir öğün. Vegan ve vejetaryenler için mükemmel olduğu gibi, sağlıklı bir atıştırmalık veya ana öğün olarak da tercih edilebilir.

8. İçi Peynirli ve Otlu Tavuk Köftesi

8. İçi Peynirli ve Otlu Tavuk Köftesi

Lezzetli, sağlıklı ve doyurucu bir öğün arayanlar için İçi Peynirli ve Otlu Tavuk Köftesi mükemmel bir seçenek!

Köfte

  • 300 gr yağsız tavuk kıyması

  • 1 yumurta akı

  • Rendelenmiş soğan

  • Taze maydanoz

  • Tuz, karabiber

  • Az yağlı peynir (mozzarella veya lor)

Nasıl Yapılır?

  • Tavuk kıyması, yumurta akı, soğan, maydanoz, tuz ve karabiberi karıştır.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yap, ortalarına küçük bir parça peynir koyarak şekil ver.

  • Üzerine çok az zeytinyağı püskürt.

Sebzeler

  • 1 büyük boy jülyen kesilmiş havuç

  • 1 büyük boy jülyen kesilmiş kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Baharatlar (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Havuç ve kabakları zeytinyağı ve baharatlarla karıştır.

  • Küçük hazneye yerleştir.

  • 180°C'de 15-20 dakika pişir. 

  • Sebzeleri de aynı anda pişirerek, mükemmel bir öğün hazırlayabilirsin.

  • Küçük haznedeki sebzelerle büyük haznedeki köfteleri aynı anda pişirerek, hızlıca sağlıklı ve lezzetli bir öğün hazırlayabilirsin!

