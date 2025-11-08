Sevgili Kova, bugün sana biraz aşk baharatı serpmeye geldik! Hani o bir süre önce kapısını kapatıp anahtarını denize attığın aşkın var ya, işte o kapı yeniden aralanabilir. Merkür'ün retro pozisyonu, seninle partnerin arasında bir süredir hissettiğin soğuk rüzgarları durdurabilir, hatta yerini sıcacık bir bahar esintisine bırakabilir.

Bu gökyüzü hareketi, sizi birbirinize yeniden çekebilir, belki de ilk tanıştığınız günkü gibi taze bir aşkla dolabilirsiniz. O ilk heyecanı, o ilk kelebekleri hatırlamak için harika bir zaman! Ama tabii, eğer yalnızsan ve etrafında romantizmi koklayabileceğin biri yoksa, gözlerini dört açmalısın. Çünkü aşk, bu kez belki de en beklenmedik anda, en yakın köşede karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…