Sevgili Kova, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açıyor olabilirsin. Öyle ki, bu yeni sayfada belki de seninle statü farkı olan bir kişi yer alabilir. Bu kişi belki bir yönetici olabilir, belki de senden yaşça büyük biri... Ancak bu kişi, seni daha önce hiç deneyimlemediğin duygularla tanıştırabilir.

Bu yeni ilişki, alışılmışın dışında olabilir ve belki de toplum normlarını zorlamanı gerektirebilir. Ancak unutma, bazen sınırları aşmak gerekir. Kalbinin sesini dinlemek ve onun için risk almak gerekir. Bu ilişki, belki de ruhunu derinden sarsacak bir etkiye sahip olabilir.

Görünen o ki, bugün aşk hayatında zorlu yollardan yürüyebilirsin. Ancak bu yolların sonunda seni bekleyen, belki de hayatının en büyük mutluluğu olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…