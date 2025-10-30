Sevgili Kova, bugün senin için oldukça özel bir gün olabilir. Gökyüzündeki yıldızlar, Merkür ve Plüton'un bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık, senin aşk hayatında yeni bir sayfa açabilir. Bu, uzun zamandır kalbinin derinliklerinde sakladığın, belki de varlığını bile unuttuğun duyguların, gizli kaldığını düşündüğün hislerin, beklenmedik bir şekilde açığa çıkma vakti olabilir.

Bir sır, belki de uzun zamandır içinde tuttuğun bir itiraf, gün yüzüne çıkabilir. Beklenmedik bir yakınlaşma, belki de bir anda karşına çıkacak bir kişi, seni şaşırtabilir ve kalbinin ritmini hızlandırabilir. Aşk, artık mantığın sınırlarını aşıyor, duygular derinleşiyor, temaslar büyüleyici hale geliyor.

Bu, kalbinin sesini dinlemek, duygularına kulak vermek ve kendini aşka bırakmak için mükemmel bir zaman. Belki de aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor, belki de beklediğin o kişi nihayet karşına çıkıyor. Kim bilir? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…