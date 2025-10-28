Sevgili Kova, bugün senin için oldukça özel bir gün. Çünkü Merkür ve Neptün, gökyüzünde senin için harika bir uyum oluşturuyor. Bu uyumlu üçgen, iç dünyanı daha da zenginleştirirken ruhsal bir bağ kurmanı sağlıyor. Bu, senin için bir tür ruhsal aydınlanma anlamına geliyor.

Partnerinle arandaki duygusal bağın daha da güçleneceği bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, birbirinizi daha derin bir şekilde anlama fırsatı bulacaksınız. Belki de bu, aşkta yeni bir sayfa açma zamanının geldiğinin işareti olabilir. Bu, birbirinize karşı hislerinizi daha da derinleştirme ve aşkta daha sağlam adımlar atma fırsatı sunuyor.

Eğer bekarsan, bu dönemde duygusal olarak seni etkileyen biriyle karşılaşman çok olası. Bu kişi, kalbinin en derin köşelerinde yankılanacak ve belki de uzun zamandır beklediğin o büyük aşkı bulmana yardımcı olacak. Bugün, kalbinin sesini dinlemekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…