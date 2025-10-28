Sevgili Kova, bugün gökyüzünde bir şov var ve senin için önemli etkileri olacak. Merkür ve Uranüs, gökyüzünde bir dansa başlıyor ve bu durum, seni düşünce dünyanın labirentlerine sürüklüyor. Bu durum, iş hayatında alışılmışın dışında düşünmeye cesaret etmeni gerektirebilir. Evet, belki biraz riskli olabilir ama aynı zamanda bu durum, seni diğerlerinin bir adım önüne geçirebilir. Ancak, bu enerjik karşılaşmanın iletişim kazalarına yol açabileceğini unutma. Bu nedenle, bugün sözlerini dikkatli seçmen gerekebilir.

Tabii zekan ve hızlı tepkilerinle karşılaştığın bir sorunu çözüme kavuşturabilirsin. Öte yandan yaratıcılığınla öne çıkarken, ani ve düşünmeden yapılan çıkışlardan kaçınman önemli. Kendi kendine bir sınırlama getir ve düşüncelerini dikkatli bir şekilde ifade et. Günün ilerleyen saatlerinde ise yeni bir görevin ya da ekip değişiminin seni meşgul edeceğini göreceksin. Bu değişiklik ilk başta belirsiz ve karmaşık görünebilir. Ancak, kısa sürede durumu kontrol altına alacağına eminiz. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…