Sevgili Kova, bugün Merkür ve Uranüs'ün gökyüzünde karşı karşıya geliyor. Ve bu durum, seni düşünce dünyanda bazı meydan okumalarla başa çıkmak durumunda bırakıyor. Bu noktada iş hayatında alışılmışın dışında düşünmeye cesaret etmek, seni diğerlerinin bir adım önüne geçirebilir. Ancak, bu enerjik karşılaşmanın iletişim kazalarına yol açabileceğini unutma. Bugün, zekan ve hızlı tepkilerinle karşılaştığın bir sorunu çözüme kavuşturabilirsin.

Öte yandan yaratıcılığınla öne çıkarken, ani ve düşünmeden yapılan çıkışlardan kaçınman önemli. Günün ilerleyen saatlerinde ise yeni bir görevin ya da ekip değişiminin seni meşgul edeceğini göreceksin. Bu değişiklik ilk başta belirsiz ve karmaşık görünebilir. Lakin kısa sürede durumu kontrol altına alacağına eminiz.

Gelelim aşka! Bugün Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu uyumlu üçgen, ruhsal bir bağ kurmanı sağlıyor. Yani şimdi partnerinle duygusal anlamda daha da çok yakınlaşıyorsun... Hattta birbirinizi daha derin bir şekilde anlama fırsatı da bulacaksınız. Belki de artık aşka kök sanmanın zamanı gelmiştir, ne dersin? Tabii eğer bekarsan, seni duygusal olarak etkileyen biriyle karşılaşman çok yakın. Bugün kalbinin sesini dinle ancak istediğin aşk ise mantığın bir kenarda beklesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…