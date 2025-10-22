Sevgili Kova, bugün Güneş, Akrep burcuna adımını atıyor ve bu geçiş, özellikle kariyer hayatında seni ön plana çıkarıyor. Uzun süredir gölgede kalan, üzerinde titizlikle çalıştığın projeler, artık ışığa çıkıyor ve gözleri üzerine çekiyor. Yönetimle, otorite figürleriyle ya da prestijli bir projenin parçası olarak önemli gelişmeler yaşayabilirsin. Ancak unutma, bu süreçte gücünü stratejik ve bilinçli bir şekilde kullanırsan, kalıcı bir iz bırakabilirsin.

Bugün, içindeki liderlik enerjisi coşuyor. Ancak Akrep burcunun etkisiyle birlikte, kontrol hırsını bir kenara bırakıp sezgilerinin rehberliğini kabul etmelisin. İş yerinde bir dönüşüm rüzgarı esiyor ve bu değişim, senin lehine işleyecek. Bu süreçte en çok dikkat etmen gereken ise doğru zamanda doğru yerde olmak. Düşüncelerini ve proje sunumlarını uygun kitle ile paylaştığında ihtiyacın olan maddi desteği de alacaksın.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatında ise bugün, statü, saygı ve bağlılık temaları öne çıkıyor. Bir ilişkin resmiyet kazanabilir ya da duygusal anlamda derin bir bağa adım atabilirsin. Güneş Akrep'teyken, aşk sadece kalple değil, güçle de yaşanır. Yani bugün, aşkta da stratejik olmak önemli. Mantıkla kurulan bağlar derin ve sarsılmaz aşk bağına dönüşmeye hazır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…