Sevgili Kova, bugün seni oldukça hareketli bir gün bekliyor. Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açı, enerjini ve zihninin derinliklerini harekete geçirerek, adeta bir fikir fırtınası yaratacak gibi görünüyor. Yenilikçi projeler, dijital platformlarda gerçekleştireceğin çalışmalar, sosyal ağlardaki etkinlikler... Kısacası, her şey bugün seni için hızlanıyor ve hareket kazanıyor. Ancak bu enerji patlaması, eğer dikkatli bir şekilde yönetilmezse, enerjini dağılma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Öte yandan bu Cuma günü bir topluluk içinde, zekan ve fikirlerinle dikkat çekmek senin için hiç de zor olmayacaktır. Ancak Jüpiter'in büyütücü enerjisiyle fazla iddialı görünmekten kaçın. İnsanlar zaten zekana ve yeteneklerine hayran. Alçakgönüllülüğün ise, bu hayranlığı daha da artırarak, etkini katlayacak.

Aşk hayatında ise, beklenmedik bir yakınlaşma seni şaşırtabilir. Ancak bu kişi sadece ilham mı veriyor, yoksa kalbini mi çalmaya mı çalışıyor, anlaman biraz zaman alacak. Duygularının hızına kapılmadan önce, durup biraz gözlem yapmanda fayda var. Bu yakınlaşmanın nereye gideceğini anlamak için ise zamana ve sabırlı bir gözleme ihtiyacın olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…