Sevgili Kova, bugün yaratıcılığın ve hızlı düşünme yeteneğin adeta göz kamaştırıyor! İş hayatında yeni projelere ve farklı görevlere adım atma fırsatı bulabilirsin. Çünkü bir süredir kendine sakladığın yeteneklerini sergilemeye başlayacaksın. Aklın ve becerilerinle göz kamaştırmanın ötesine geçip tüm alkışı toplayabileceğine de eminiz. Hadi göster kendini!

Bu arada, görüşmelerin ve yazışmaların da bir hayli yoğun olacak bugün. Bu durumda net ve etkili bir dil kullanmak senin elini güçlendirecektir. Yeni bir iş için beklenmedik bir teklife, başarı ile sonuçlanacak bir iş görüşmesine ve alkışı toplayacağın bir proje sunumuna hazır ol. Alkışların ötesinde, zaferler elde edebileceğini ise sakın unutma. Bugün attığın her adım sana para kazandırabilir.

Gelelim aşka! Bugün sahiden duygusal bir yakınlık istediğine emin misin? Özellikle de partnerinle duygusal yakınlık istemeyebilir, mesafelere odaklanabilirsin. Aman dikkat bu durum ise yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Hiç planında yokken, ayrılık çanları çalmaya başlayabilir. Gelelim bekar Kova burçlarına! Bekarlık bugün her zamankinden daha fazla hoşuna gidebilir. Yoksa her gün farklı bir aşka yelken açmak, aşkta heyecan aramak mı isteğin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…