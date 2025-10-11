Sevgili Kova, bugün kariyerini etkileyebilecek önemli bir astrolojik olay meydana gelecek. Venüs ve Neptün arasındaki karşıtlık, özellikle de maddi konulara yaklaşımını etkileyebilir. Hatta bazı yanılsamalar yaratabilir... Bir fırsat ilk bakışta son derece cazip görünebilir, ancak dikkatli olmalısın! Bu fırsatın altında farklı ve belki de beklenmedik niyetler gizli olabilir. Bu nedenle, karşına çıkan her şeyi sorgulamaktan çekinmemelisin. Neden sonuç ilişkisi kurmalı, yatırımlarını analitik verilere dayandırmalısın!

Bugün, yaratıcılığını konuşturabileceğin bir alanda kendini gösterme şansın da oldukça yüksek. İşte bu yüzden kazanmanı sağlayacak mantıklı adımlarını pazar günü boyunca planlayabilirsin. Sezgilerine güven, iç sesini dinle ve akılcı planlarla ileriye bak!

Gelelim aşka! Bugün ilişkilerinde duygusal bir karmaşa hakim olabilir. Partnerin bugün senden daha fazla ilgi bekliyor olabilir. Bu durumda, onunla daha fazla vakit geçirmeyi düşünebilirsin. Zaten, baş başa bir pazardan daha iyi ne olabilir ki... Tabii eğer bekarsan, gizemli ancak belirsiz bir kişiye karşı bir çekim hissedebilirsin. Bu kişiyle ruhsal bir bağ kurabilirsin, ancak bu bağın zaman testinden geçmesi gerekiyor. Acele etme ve her şeyin doğal akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…