Sevgili Kova, bugün senin için kariyerinde beklenmedik bir dönüşümün yaşanacağı bir gün olabilir. Venüs ve Satürn'ün karşıtlığı, genellikle dikkatli ve planlı hareket etme eğilimini bir kenara bırakıp ani bir karar almanı tetikleyebilir. Tabii iş hayatında yeni bir sayfa açmayı düşüyorsan, bugün iç sesinin sana fısıldadıklarını daha yüksek sesle duyabilirsin. Ancak aceleci olmak yerine, gerçekten ne istediğini derinlemesine sorgulamanda fayda var.

Maddi konularda ise ortaklaşa kullanılan kaynaklar gündeminde önemli bir yer tutabilir. Belki bir yakınının sana olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir. Belki de sen bir başkasına maddi destek oluyorsundur. Ancak bugün, bu konularda sınırlarını belirlemenin ne kadar önemli olduğunu göreceksin.

Aşk hayatına gelirsek, bugün partnerinle aranda iletişim kopuklukları yaşanabilir. Sohbetlerin, daha ciddi ve ağırlıklı konulara kayabilir. Bu durum, ilişkinde bir dönüm noktası olabilir. Ancak unutma ki duygusal olgunlukla yaklaştığında, bu durumdan en çok sen kazançlı çıkarsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…