Sevgili Kova, bugün iş hayatında özgürlük arayışın tavan yapabilir. Özellikle de rutin işlerden sıkılmış olabilirsin. Belki de her gün aynı şeyleri yapmak seni her zamankinden çok daha fazla yıpratabilir. Ancak hemen radikal kararlar almak yerine biraz daha sabırlı olmanı öneriyoruz. Ay’ın enerjisi, yeni fikirler için ilham veriyor. En çok da teknoloji, medya ve sosyal alanlarda fırsatlar görünüyor. Bu alanlarda bir yenilik yapmayı düşünüyorsan, şimdi tam zamanı!

Maddi konulara gelince, bugünlerde oldukça şanslısın. Beklenmedik bir kaynak eline geçebilir. Ancak bu parayı hemen harcamak yerine birikime yönel. Yaratıcı bir fikir finansal kazanca dönüşebilir. Kim bilir, belki de bir sonraki büyük iş fikrin bu parayla hayata geçer. Görünen o ki şimdi kontrolü eline almalı, cesur adımlar atarak kazanmaya odaklanmalısın.

Aşk hayatında ise bağımsızlık ihtiyacın artıyor. Ancak dikkatli ol sen özgür olmak isterken, partnerin bu mesafeyi yanlış anlayabilir. Bu da aranızda sorunlara neden olabilir. Ancak açık konuşursan sorun çözülür... Belki de bu hafta sonunu yalnız geçirmek istediğini ona açıklamalısın! Bekar Kovalar için ise sıra dışı biriyle tanışma enerjisi güçlü. Belki de hayatının aşkıyla tanışmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…