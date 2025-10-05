6 Ekim Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün seninle, Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı gizemli geçişi konuşacağız. Bu geçiş, kariyerinde belki de farkında olmadığın perde arkası oyunları ve gizli kapaklı rekabetleri gün yüzüne çıkarabilir. Ancak senin gibi sezgileri kuvvetli bir ruhun, bu durumu hızla çözeceğine hiç şüphemiz yok. Yine de unutma ki gereksiz tartışmalara girmek yerine, durumu gözlemlemek ve beklemek senin lehine olacaktır.

İşte bu noktada üstlerinle arandaki iletişiminde de biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Yanlış anlaşılan bir söz ya da ifade, iş hayatında seni zor duruma düşürebilir. Ancak sabırlı bir şekilde ilerlersen, prestijin daha da artacaktır. Belki de uzun vadeli bir hedefin için yeni bir yol çizme zamanı gelmiştir. Perde arkasında ne olursa olsun, hedefine doğru ilerle!

Aşk hayatında ise duygular biraz karmaşık görünüyor. Tabii bu durumda Merkür'ün Akrep burcundaki enerjisi ile harekete geçersen samimiyetin derinliği, bu karmaşayı çözmeni sağlayacaktır. Yine de partnerin seni anlamakta zorlanabilir, bu yüzden kalbini her zaman açık tutmaya çalış. Bekar Kovalar için ise iş ortamında bir yakınlaşma olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Belki de aşk, hiç beklemediğin bir anda kapını çalacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…