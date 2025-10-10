onedio
11 Ekim Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
11 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihinsel gürültünün nasıl da bedenini titrettiğini konuşmak istiyoruz. Belki de son zamanlarda uykusuzluk çekiyor, geceleri yatakta bir o yana bir bu yana dönüyorsun. Ancak asıl mesele, uykusuzluk değil. Asıl mesele, zihnindeki karmaşa, düşüncelerindeki gürültü.

Evet, düşüncelerin... Onlar, senin uykusuz kalmanın asıl sebebi. Ancak bugün, uykuya değil, uyumlanmaya ihtiyacın olduğunu söyleyeceğiz. Nasıl mı? İşte burada devreye sessizlik terapisi giriyor. Bu terapi, sadece sen ve nefesin arasında bir bağ kurmayı hedefliyor. Sessizlik terapisi, zihnindeki karmaşayı ve gürültüyü bir kenara bırakmanı sağlayacak. Buna bir şans ver ve sinir sistemine adeta reset at! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

