Sevgili Kova, bugün ilişkilerinde birtakım duygusal dalgalanmalar yaşanabilir. Venüs'ün Neptün ile olan karşıtlığı, partnerinin bugün senden daha fazla ilgi ve sevgi bekliyor olabileceğini işaret ediyor. Belki de bu durumu bir fırsata dönüştürüp partnerinle kaliteli zaman geçirme şansını yakalayabilirsin. Sonuçta, bir pazar gününü sevdiğin kişiyle geçirmekten daha keyifli ne olabilir ki?

Tabii eğer yalnızsan, bugün belki de gizemli birisiyle karşılaşabilirsin. Bu kişiye karşı aniden bir çekim hissetmen mümkün. Ancak, bu kişiyle kuracağın bağın sağlam olup olmadığını anlamak için biraz zaman gerekebilir. Bu durumda, acele etme ve her şeyin doğal akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…