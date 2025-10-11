onedio
12 Ekim Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu
12 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2025 - 18:05

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 12 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 

12 Ekim Pazar günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilişkilerinde birtakım duygusal dalgalanmalar yaşanabilir. Venüs'ün Neptün ile olan karşıtlığı, partnerinin bugün senden daha fazla ilgi ve sevgi bekliyor olabileceğini işaret ediyor. Belki de bu durumu bir fırsata dönüştürüp partnerinle kaliteli zaman geçirme şansını yakalayabilirsin. Sonuçta, bir pazar gününü sevdiğin kişiyle geçirmekten daha keyifli ne olabilir ki?

Tabii eğer yalnızsan, bugün belki de gizemli birisiyle karşılaşabilirsin. Bu kişiye karşı aniden bir çekim hissetmen mümkün. Ancak, bu kişiyle kuracağın bağın sağlam olup olmadığını anlamak için biraz zaman gerekebilir. Bu durumda, acele etme ve her şeyin doğal akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

