Sevgili Kova, bugün senin için enerji dolu, hareketli bir gün olacak. Güneş ve Jüpiter'in kozmik dansı, senin hayatında biraz hareketlilik yaratacak. Bu iki gezegen arasındaki kare açı, beklenmedik bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir. Bu, belki de hiç ummadığın bir anda karşına çıkacak bir kişiyle olabilir. Ancak bu kişinin senin hayatına tam olarak nasıl bir etkisi olacağı konusunda biraz belirsizlik var. Bu kişi sadece sana ilham mı verecek, yoksa kalbini mi çalmaya mı çalışıyor, anlamak biraz zaman alacak.

Duygularınla hareket etmek ise sana her zaman cazip gelebilir ancak bugün biraz durup gözlem yapmanı öneririz. Bu yeni kişi ve senin arandaki yakınlaşmanın nereye gideceğini anlamak için biraz zamana ihtiyacın olacak. Bu süreçte sabırlı olmak, gözlemci bir tutum sergilemek sana çok şey kazandırabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…