Sevgili Kova, bugün astrolojik olarak senin günün! Zira, Venüs'ün Terazi burcundaki etkisiyle zihnin adeta bir kuş misali özgürleşmeye hazırlanıyor. Bu özgürleşme, aşk hayatında zihinsel bağların daha da güçlenmesine ve ön plana çıkmasına yardımcı olabilir. Belki de partnerinle uzun süredir yapamadığın bir sohbet, bu etki altında sonunda gerçekleşebilir.

Bu sohbet derinlerde, ilişkinin yönünü tamamen değiştirebilecek bir konu ile ilgili olabilir. Belki de ilişkinde uzun süredir gölgede kalan, belki de birbirinizi tam anlamıyla anlamanıza engel olan bazı konuları açabilirsin. Bu derin ve anlamlı sohbetin, ilişkine yeni bir soluk, yeni bir enerji getireceği de kesin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…