Sevgili Kova, bugün Terazi burcunda doğan Yeni Ay'ın getirdiği enerjiyi ve bu enerjinin hayatına nasıl bir etki yapacağını paylaşmak istiyoruz. Bu enerji, hayatının farklı alanlarında yeni kapılar açabilir, yeni fırsatlar yaratabilir. Bu, özellikle de eğitim ve bilgi edinme ile ilgili konularda geçerli. Yeni bir dil öğrenmek, bir konuda uzmanlaşmak ya da belki de yurt dışında bir eğitim programına katılmak gibi fırsatlarla karşılaşabilirsin.

Kariyer hayatında ise bu dönemde vizyoner bakış açınla fark yaratacaksın. Yurt dışı bağlantılı işler, hukuki meseleler ya da akademik konular ön planda olabilir. Terazi burcunun adaletli ve dengeli enerjisi, öğrenme ve öğretme dengesini hayatına taşıyacak. Bilgi paylaşırken yeni şeyler öğrenme fırsatı bulacaksın.

Sıra geldi aşka! Bekarsan, bunu iyi oku. Zira, bugün Terazi burcundaki Yeni Ay, seni farklı kültürlerden ve fikirlerden insanlara yakınlaştırmaya hazırlanıyor. Kalbin her an entelektüel bir çekime kapılabilir. Sadece duygusal değil, zihinsel bir bağ seni büyüleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…