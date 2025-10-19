Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Merkür ile Mars'ın birleştiği bir kavuşum yaşanıyor ve bu kavuşum, romantizm ve yaratıcılık alanında adeta bir ışık gibi parlıyor. Yeni haftaya enerji dolu, üretken ve ilhamla dolu bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Zihnin adeta bir volkan gibi kıvılcımlar saçıyor, kelimelerin ise her zamankinden daha çok dikkat çekiyor.

Kariyerinde yaratıcılığa dayalı fikirlerin, sanatsal projelerin, medya veya sahne işlerin varsa, bu kavuşumun seni adeta bir yıldız gibi parlatmasını bekleyebilirsin. Fikirlerinle, projelerinle ve enerjinle fark edilmek hiç de zor olmayacak. Cesur fikirlerini paylaşmaktan çekinme, çünkü bu dönemde cesaretin ve yaratıcılığın en büyük destekçin olacak.

Aşk hayatında ise tutkuların ateşleniyor... Flörtlerde, sözlerin adeta bir büyü gibi karşındakini etkileyebilir. Ancak, doğrudan olmaktan kaçınmalısın. Çünkü bu durum karşındakini şaşırtabilir ve bazen de korkutabilir. Niyetin ciddi ise evlilik için emin adımlarla ilerle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…