Sevgili Kova, bugün Güneş ile Chiron arasındaki karşıtlık, iletişim alanında bir dizi derin anlayış ve farkındalığı beraberinde getiriyor. Bir kelimenin gücünün ne kadar büyük olduğunu asla küçümseme! Bugün, bir kelime seni onarıyor olabilir ya da tam tersi, seni yıkıyor olabilir. Bu nedenle, sözlerini özenle seç ve her zaman düşünceli bir şekilde ifade et. Unutma, gerçek özgürlük, sessiz kaldığın anlarda bile kendini ifade edebilme yeteneğinden geçer.

Bu aşamada kariyerinde belki de bir fikir ya da proje seni öne çıkarabilir. Ancak eleştirilere takılıp kalmamak önemli. Herkesin fikirlerine açık ol, ama kendi değerini ve yeteneklerini asla küçümseme. Finansal alanda, yeni bir ortaklık ya da iş birliği ise seni geleceğe taşıyabilir; bizden söylemesi.

Gelelim aşka! Bugün söz konusu aşk olduğunda, zihinsel bağlar daha da derinleşebilir. Belki de partnerinle yapacağın bir konuşma, duygusal bir kapıyı aralayabilir. Bu, belki de ilişkinin yeni bir boyutunu keşfetmeni sağlayabilir. Ama esas sürpriz bekar Kova burçlarının hayatını değiştirebilir. Bugün eski bir aşk ya da platonik bir sevgi gerçek aşka dönüşebilir. Sonunda nikah masası olan bir yolculuğa çıkmak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…