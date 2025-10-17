Sevgili Kova, bugünGüneş ile Chiron arasında gerçekleşen karşıtlık, aşk hayatında bazı ilginç etkiler yaratabilir. Bu etkiler özellikle zihinsel ve duygusal bağlantılarınız üzerinde yoğunlaşabilir. Belki de partnerinle yapacağın bir sohbet, duygusal dünyanda yeni bir kapıyı aralayabilir. Bu, belki de ilişkinin daha önce keşfetmediğin bir boyutunu ortaya çıkarabilir. Bu boyut, ilişkini daha da derinleştirebilir ve birlikte geçireceğiniz daha kaliteli zamanlar sunabilir.

Ama bugünün asıl sürprizi, bekar Kova burçları için olabilir. Eski bir aşk ya da uzun zamandır platonik olarak sevdiğin biri, bugün gerçek aşka dönüşebilir. Belki de sonunda nikah masasına doğru bir yolculuğa çıkmak üzeresindir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…