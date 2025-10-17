onedio
18 Ekim Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

18 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

17.10.2025 - 18:05

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünGüneş ile Chiron arasında gerçekleşen karşıtlık, aşk hayatında bazı ilginç etkiler yaratabilir. Bu etkiler özellikle zihinsel ve duygusal bağlantılarınız üzerinde yoğunlaşabilir. Belki de partnerinle yapacağın bir sohbet, duygusal dünyanda yeni bir kapıyı aralayabilir. Bu, belki de ilişkinin daha önce keşfetmediğin bir boyutunu ortaya çıkarabilir. Bu boyut, ilişkini daha da derinleştirebilir ve birlikte geçireceğiniz daha kaliteli zamanlar sunabilir.

Ama bugünün asıl sürprizi, bekar Kova burçları için olabilir. Eski bir aşk ya da uzun zamandır platonik olarak sevdiğin biri, bugün gerçek aşka dönüşebilir. Belki de sonunda nikah masasına doğru bir yolculuğa çıkmak üzeresindir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

