Sevgili Kova, bugün gökyüzünde bir şölen var! Merkür ile Mars'ın birleştiği bir kavuşum yaşanıyor ve bu kavuşum, adeta romantizm ve yaratıcılık alanında bir ışık huzmesi gibi parlıyor. Yeni haftaya enerji dolu, üretken ve ilhamla dolu bir başlangıç yapmaya ne dersin? Zihnin adeta bir volkan gibi kıvılcımlar saçıyor, kelimelerin ise her zamankinden daha çok dikkat çekiyor.

Kariyerinde yaratıcılığa dayalı fikirlerin, sanatsal projelerin, medya veya sahne işlerin varsa, bu kavuşumun seni adeta bir yıldız gibi parlatmasını bekleyebilirsin. Fikirlerinle, projelerinle ve enerjinle fark edilmek hiç de zor olmayacak. Cesur fikirlerini paylaşmaktan çekinme, çünkü bu dönemde cesaretin ve yaratıcılığın en büyük destekçin olacak. Bu dönem, yaratıcılığın ve hayal gücünün doruklarına çıkman için mükemmel bir zaman. İçindeki sanatçıyı serbest bırak ve düşüncelerinin sana nereye götüreceğini gör. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…