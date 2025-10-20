Sevgili Kova, bugün aşka hazır mısın? Zira eğer kalbinde aşka dair bir boşluk varsa, bu yazıyı dikkatle okumanı tavsiye ederiz. Çünkü bugün, Terazi burcunda meydana gelen Yeni Ay, seni adeta bir yolculuğa çıkaracak. Bu yolculukta neler mi olacak? Hemen anlatalım!

Bu Yeni Ay'ın enerjisi, seni farklı kültürlerden, alışılmışın dışında düşüncelere sahip olan insanlara doğru çekecek. Belki de hiç tanımadığın bir ülkenin müziğine aşık olacak, belki de bir yabancı dil öğrenmeye başlayacaksın. Kim bilir, belki de bu yeni deneyimlerin içinde kalbini çalacak biri olacak.

Kalbin, her an bir entelektüel çekime kapılabilir. Yani, bu sefer aşkını bulman için sadece duygusal bağlar değil, zihinsel bağlar da önemli olacak. Belki de bir kitap kulübünde, bir sanat galerisinde ya da bir bilim fuarında karşılaşacaksın onunla. Hatta belki de ilk konuşmanızda, aynı kitapları sevdiğinizi ya da aynı konulara ilgi duyduğunuzu keşfedeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…