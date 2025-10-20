Sevgili Kova, bugün Terazi burcunda doğan Yeni Ay'ın enerjisiyle gökyüzü senin için parlıyor ve bu enerji, hayatının pek çok alanında yeni kapılar açma potansiyeli taşıyor. Bu enerji, özellikle eğitim ve bilgi edinme konularında seni yeni bir maceraya sürükleyebilir. Belki yeni bir dil öğrenme, belki bir konuda uzmanlık kazanma ya da belki de yurt dışında bir eğitim programına katılma fırsatıyla karşılaşabilirsin. Kim bilir, belki de hayatının yeni bir sayfasını açma vakti gelmiştir!

Kariyerinde ise, bu dönemde vizyoner bakış açınla fark yaratabileceğin bir zaman dilimi seni bekliyor. Yurt dışı bağlantılı işler, hukuki meseleler ya da akademik konular, bu dönemde ön plana çıkabilir. Terazi burcunun adaletli ve dengeli enerjisi, öğrenme ve öğretme dengesini hayatına taşıyacak. Bilgi paylaşırken, aynı zamanda yeni şeyler öğrenme fırsatı bulacaksın. Bu enerji, senin bilgiye olan açlığını ve öğrenme arzunu tatmin edecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…