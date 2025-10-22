Sevgili Kova, Güneş bugün Akrep burcuna adım atıyor. Bu durum, kariyerindeki hareketliliği artırıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığın ve belki de biraz göz ardı edilen projelerin artık hak ettiği ilgiyi görmesi için mükemmel bir zaman. Yönetimle olan ilişkilerin, otorite figürleriyle etkileşimlerin veya belki de prestijli bir projenin parçası olman, bu dönemde sana önemli fırsatlar sunabilir. Ancak unutma, bu süreçte gücünü stratejik ve bilinçli bir şekilde kullanarak, kalıcı bir etki yaratabilirsin.

Bugün, içindeki liderlik enerjisi adeta bir volkan gibi patlıyor. Ancak, Güneş'in etkisi altında, kontrol hırsını bir kenara bırakıp sezgilerinin rehberliğine izin vermelisin. İş yerinde bir dönüşüm rüzgarı esiyor ve bu değişim, senin lehine işleyecek gibi görünüyor. Bu süreçte en çok dikkat etmen gereken ise doğru zamanda doğru yerde olmak. Düşüncelerini ve proje sunumlarını uygun kitle ile paylaştığında, ihtiyacın olan maddi desteği de alabileceğin bir dönemdesin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…