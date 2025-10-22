Sevgili Kova, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak gibi görünüyor. Gündeminde statü, saygı ve bağlılık gibi önemli temalar var. Belki de bir ilişkinin resmiyet kazanma zamanı gelmiştir ya da belki de duygusal anlamda bir başkasına daha derinden bağlanma zamanıdır.

Güneşin Akrep burcunda olduğu bu dönemde, aşkı sadece kalbinle yaşamak yetmiyor. Güçlü bir aşk yaşamanın yolu, onu stratejik bir şekilde yönetmekten geçiyor. Yani bugün, aşkta da mantığını kullanman gerekiyor. Mantıkla kurulan bağlar, derin ve sarsılmaz bir aşk bağına dönüşmeye hazır. Bu, belki de bir ilişkinin daha ciddi bir boyuta taşınması anlamına da gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…