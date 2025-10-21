Sevgili Kova, bugün Neptün'ün Balık burcundaki enerjisi seni de etkisi altına alacak. Maddi dünyada bir tür sezgisel bir farkındalık geliştiğini hissediyor musun? Kariyerinde artık sadece para kazanmak değil, daha derin bir anlam arayışı içerisinde olabilirsin. Yaptığın işin başkalarına dokunmasını, onlara bir değer katmasını istiyorsun. Bu niyetin, seni diğerlerinden farklı kılan bir ışık gibi parlatıyor.

Bugün, içgüdülerinle aldığın kararlar, hem toplumda büyük bir yankıya dönüşebilir hem de gelecekte ciddi maddi kazançlara dönüşebilir. Bu nedenle bir ilhamın peşinden gitmekte tereddüt etme. Çünkü Neptün, hayallerini gerçek kılmak için perde arkasında sıkı bir şekilde çalışıyor.

Sırada geldi aşka! Bugün duygusal güvenlik daha fazla önem kazanıyor. Partnerinle aranda bir tür telepati var gibi görünüyor. Öyle ki Neptün'ün ışığında konuşmadan bile birbirinizi hissedebilirsiniz. Peki, bekar Kova burçları? Size de müjdemiz var, kalbinizi paylaşacağınız kişi sizi zaten çoktan fark etmiş olabilir. Ama belki de adım atmaya biraz çekiniyordur. Ona cesaret vermeye ne dersin? Belki bir bakış, bir göz teması her şeyi bambaşka kılabilir ve aşkı başlatabilir... Hadi bir kez ona bak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…