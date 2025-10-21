onedio
22 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki büyülü ve gizemli gezegenlerden biri olan Neptün, bugün seninle özel bir bağlantı kuruyor. Bu mistik gezegen, sinir sistemin ve dolaşımın üzerinde hassas bir enerji dalgası yaratarak, bedeninde ve ruhunda huzur dolu bir akış sağlıyor.

Biliyor musun, bu enerji akışını en iyi şekilde deneyimlemek ve hissetmek için, gün içinde kısa duruş meditasyonları yapabilirsin. Belki bir ağacın altında, belki evinin en huzurlu köşesinde... Sadece birkaç dakika bile olsa, kendini bu meditasyonlara bırakmak, bedensel farkındalığını artıracak ve ruhunu hafifletecek. Bunun yanı sıra, hafif yürüyüşler de enerjinin daha akıcı bir şekilde dolaşmasını sağlayacak. Belki parkta, belki deniz kenarında... Yürüyüşlerini yaparken etrafındaki doğayı, sokaktaki insanları, hatta gökyüzünün rengini bile daha farklı bir gözle göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

