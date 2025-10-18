onedio
19 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ekim Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, son zamanlarda zihinsel enerjin bedeninden daha hızlı hareket ediyor gibi görünüyor, değil mi? Her anını dolu dolu yaşamak, her dakikanı değerlendirmek ve sürekli yeni planlar yapmak doğanda var. Ancak bu hızlı tempoda biraz yavaşlamanın zamanı geldi.

Biliyoruz, teknolojiyi seviyorsun ve ondan uzak kalmak zor gelebilir. Ancak, belki de bir saatliğine bile olsa elektronik aletlerden uzaklaşmayı düşünmelisin. Biraz sessizlik, biraz huzur... Belki bir kitap okuyabilir, belki biraz meditasyon yapabilir ya da sadece sessizliği dinleyebilirsin. İşte bu sessizlik sana şifa verecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

