29 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

28.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gökyüzünde bugün Uranüs ile Merkür arasında bir açı oluşuyor. Şimdi sen de bu göz kamaştırıcı yıldızlar altında, bedenindeki enerji akışında hızlı ve beklenmedik dalgalanmalar hissedebilirsin. Bu durum, özellikle uyku düzenini ihmal ettiğinde sinir sistemini olumsuz etkileyebilir.

Uyandığında kendinizi taze ve dinç hissetmek yerine, sanki bir maratondan yeni çıkmış gibi hissediyorsan, bu durumun suçlusu belki de Uranüs'ün çekimi olabilir. Bu yüzden, uyku düzenine ekstra özen göstermeni tavsiye ediyoruz. Ayrıca, sessizlikle geçireceğin birkaç saat, bu enerji dalgalanmalarını dengelemene yardımcı olabilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de sakin bir müzik eşliğinde bir fincan çayın tadını çıkarabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

