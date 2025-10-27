onedio
28 Ekim Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
28 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

27.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz hassas bir gün olabilir. Sinir sistemin her zamankinden daha güçlü çalışabilir. Fakat aynı zamanda daha hassas da olabilir. Tam da bu noktada özellikle elektronik cihazların yaydığı enerji, normalde kolaylıkla tolere edebileceğinden daha fazla olabilir ve bu durum, enerjini hızla tüketebilir.

Bununla başa çıkabilmenin en iyi yolu, zihinsel uyarıcılardan biraz uzaklaşmak olabilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de bir süre sessizlikte kalabilirsin. Sessizlik, bedenin frekansını yeniden ayarlamak gibidir. Kendini yeniden başlatmanı sağlar, tıpkı bir bilgisayarın resetlenmesi gibi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

