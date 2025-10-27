Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Mars ve Jüpiter arasında oluşan üçgen seni iş ortaklıklarına ve yeni başlangıçlara doğru itiyor. Bu enerji, seni belki de beklenmedik bir başarıya taşıyacak olan karşılıklı iş birliklerini kurman konusunda destekliyor. Ancak, fikir ayrılıklarında egonun sana hükmetmesine izin vermemelisin. Bu süreçte uzlaşmayı tercih etmek senin lehine sonuçlar doğurabilir.

Zaten, kişisel gelişim ve eğitim konularında da parlak bir döneme adım atıyorsun. Tam da bu noktada liderlik enerjinin gücü, etrafındakilerin dikkatini çekiyor ve seni ön plana çıkarıyor. Bugün bir toplantı ya da sunumda parlayabilir, etrafından güçlü bir destek alabilirsin. İş ilişkilerini sıkı tut, kurduğun ortaklık zirveye ulaşmanın anahtarı olabilir.

Aşk hayatında ise bağ kurma isteğin bir hayli yoğunlaşabilir. Belki de bir süredir uzaklaştığın biriyle tekrar yakınlaşma fırsatı bulabilirsin. Ancak bu defa kalbini korumayı unutmamalısın. Hem ne derler bilirsin, 'Bir kere yapan bir daha yapabilir.' Mars ile Jüpiter üçgeninin enerjisi altında uzaklar yakın olsa da aynı hataya ikinci kez düşme riskini göze alma deriz. Hatta bize soracak olursan, uzakları boşver de bir kez olsun yakınına bak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…