Sevgili Kova, bugün senin için oldukça heyecan verici bir gün olacak. Gökyüzünde senin lehine dönen Merkür ile Jüpiter üçgeni, sosyal çevrende sana büyük destekler getiriyor. Arkadaşlarınla gerçekleştireceğin fikir alışverişleri, yaratıcı planlar ve yeni iş bağlantıları, bugünün gündemini oluşturuyor. Grup çalışmalarında adından sıkça söz ettirebilir, hatta ekip liderliği yaparak, herkesin dikkatini üzerine çekebilirsin. Cumartesi günü bile vizyonunla fark yaratıyorsun, bu enerjini sakın kaybetme!

Kariyerinde ışıldama zamanı geldi. Gökyüzünün sana bahşettiği ikna kabiliyeti ve geniş vizyon ile iş dünyasını değiştirme vakti. İşte bu yüzden, iş birlikleri ve grup projelerinde başarılı olabileceğin bir dönemdesin. Bugün kuracağın bağlantılar, gelecekte seni beklenmedik bir fırsata götürebilir. Bu fırsatı kaçırmamak için gözlerini açık tutmalısın!

Peki ya aşk? Söz konusu aşksa bugün seni eğlenceli sürprizler bekliyor. Bir arkadaş ortamında başlayan bir etkileşim, seni oldukça şaşırtabilir. Zira, Merkür ile Jüpiter üçgeni sana yeni bir aşkın heyecan verici yakınlaşmasını vadediyor. Tabii eğer mevcut bir ilişkin varsa, bugün partnerinle birlikte bir plan yapmak ya da seyahat düşünmek ilişkini renklendirebilir. Bu tür etkinlikler, ilişkini daha da güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…