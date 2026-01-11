Sevgili Kova, bugün senin için aşk hayatında dostluk teması öne çıkıyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu ilişkinin içerisinde daha samimi, rahat ve dostane bir hava esiyor. Sevgilinle arandaki bağını daha da kuvvetlendirmeye, onunla daha içten ve rahat paylaşımlar yapmaya ne dersin? Kim bilir, belki de artık onun en yakın dostu olma vaktin gelmiştir.

Eğer bekarsan, bugün dostluklarından birinin aşka dönüşme enerjisi etrafında dolanıyor olabilir. Kalbin bugün her zamankinden daha çok sürprizlere açık. Ancak bu sürpriz, beklenmedik bir yerden gelebilir. Bu beklenmediklik seni korkutmasın, çünkü bu sürpriz seni mutlu edecek türden. Belki de beklediğin aşk, hiç ummadığın bir yerde, belki de hemen yanı başında. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…