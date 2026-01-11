onedio
12 Ocak Pazartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
12 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 12 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

12 Ocak Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için aşk hayatında dostluk teması öne çıkıyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu ilişkinin içerisinde daha samimi, rahat ve dostane bir hava esiyor. Sevgilinle arandaki bağını daha da kuvvetlendirmeye, onunla daha içten ve rahat paylaşımlar yapmaya ne dersin? Kim bilir, belki de artık onun en yakın dostu olma vaktin gelmiştir.

Eğer bekarsan, bugün dostluklarından birinin aşka dönüşme enerjisi etrafında dolanıyor olabilir. Kalbin bugün her zamankinden daha çok sürprizlere açık. Ancak bu sürpriz, beklenmedik bir yerden gelebilir. Bu beklenmediklik seni korkutmasın, çünkü bu sürpriz seni mutlu edecek türden. Belki de beklediğin aşk, hiç ummadığın bir yerde, belki de hemen yanı başında. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

