Sevgili Kova, bugün kariyer hayatında yenilikçi ve sıra dışı çözümlerle adeta bir fark yaratma günü. Güneş ile Plüton karesi, o eşsiz ve farklı fikirlerinle ön plana çıkmak için adeta bir fırsat sunuyor. Ancak unutma ki herkes senin bu enerjini anlamayabilir ve bazılarına göre bu durum biraz fazla olabilir. Ancak yaratıcı ve stratejik bir şekilde hareket edersen, bugün büyük bir başarı elde etmek senin için mümkün. Özellikle teknolojik veya sosyal projelerde, o sıra dışı fikirlerinle adeta göz kamaştırabilirsin.

Günlük hayatına baktığımızda ise, özgürlüğünü koruma ihtiyacının ön plana çıktığını görüyoruz. Plüton’un enerjisiyle eski alışkanlıklarını bırakmak ve daha bağımsız bir yaşam sürmek bugün senin için önemli olabilir. Sınırlarını belirlemek ve bu sınırları çizmek, sana rahatlama ve huzur sağlayacaktır.

Peki ya aşk hayatında neler oluyor? Bugün tutku ve heyecan bir arada! Artık partnerinle aranda güçlü bir bağ oluşabilir ancak özgürlük ihtiyacın zaman zaman gerilime yol açabilir. Bu yüzden artık bir karar vermelisin; kalıyor musun, yoksa gidiyor musun? Ayrılık da bazen şifalı olabilir, zira kalbin gerçek aşk için kapılarını açmalı değil mi? İşte bu yüzden iyi düşünme zamanı, bağlanmak ya da özgür olmak senin elinde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…