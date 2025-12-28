Sevgili Kova, yılın son haftasında iç dünyanın derinliklerine bir yolculuk yapmaya hazır ol. Zira Merkür ile Satürn karesi, geçmişin tozlu raflarında saklı düşünce kalıplarını aydınlatıyor. Şimdi, kendi kendine yaptığın eleştirilerin belki de gereğinden fazla olduğunu fark edebilirsin. Bu farkındalık ise yeni yıl için büyük bir temizlik ve yenilenme sürecinin kapılarını aralayabilir.

Tam da bu noktada en büyük destekçin ise Merkür’ün Oğlak burcuna yaptığı geçiş olacaktır. Bu süreçte stratejik düşünme ve planlama yeteneklerin ön plana çıkıyor. 2026’ya sessizce hazırlanmak için mükemmel bir zaman dilimi bu. İçsel yolculuğunda atacağın adımların, gelecekte büyük sonuçlar doğurabileceği bu dönemde kendine geniş bir alan açmayı denemelisin. Çünkü yeni başlangıçlar için ideal bir dönem olamazdı!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, günlük yaşamın monotonluğu ve ilişkilerin karmaşası arasında bir denge kurmanı sorgulatıyor. Bir ilişkide seni yoran, belki de boğan detaylar artık ortadan kalkabilir. Bu Dolunay, duygusal yüklerini sadeleştirmen ve hafiflemen için bir fırsata dönüşmek üzere. Yeni yıla girerken, kalbini yormayan, huzur veren düzenler kurmak, senin için çok iyi olabilir. Böyle birini bulduğunda ona aşkını itiraf etmek için gecikme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…