29 Aralık - 4 Ocak Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
28.12.2025 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 29 Aralık - 4 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Aralık - 4 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yılın son haftasında iç dünyanın derinliklerine bir yolculuk yapmaya hazır ol. Zira Merkür ile Satürn karesi, geçmişin tozlu raflarında saklı düşünce kalıplarını aydınlatıyor. Şimdi, kendi kendine yaptığın eleştirilerin belki de gereğinden fazla olduğunu fark edebilirsin. Bu farkındalık ise yeni yıl için büyük bir temizlik ve yenilenme sürecinin kapılarını aralayabilir.

Tam da bu noktada en büyük destekçin ise Merkür’ün Oğlak burcuna yaptığı geçiş olacaktır. Bu süreçte stratejik düşünme ve planlama yeteneklerin ön plana çıkıyor. 2026’ya sessizce hazırlanmak için mükemmel bir zaman dilimi bu. İçsel yolculuğunda atacağın adımların, gelecekte büyük sonuçlar doğurabileceği bu dönemde kendine geniş bir alan açmayı denemelisin. Çünkü yeni başlangıçlar için ideal bir dönem olamazdı! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, günlük yaşamın monotonluğu ve ilişkilerin karmaşası arasında bir denge kurmanı sorgulatıyor. Bir ilişkide seni yoran, belki de boğan detaylar artık ortadan kalkabilir. Bu Dolunay, duygusal yüklerini sadeleştirmen ve hafiflemen için bir fırsata dönüşmek üzere. Yeni yıla girerken, kalbini yormayan, huzur veren düzenler kurmak, senin için çok iyi olabilir. Böyle birini bulduğunda ona aşkını itiraf etmek için gecikme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

