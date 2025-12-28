Sevgili Kova, bu hafta kendi bakımına ve estetiğine daha fazla zaman ayırma isteğin gözle görülür bir şekilde artıyor. Kendine bakım yapmayı seviyor ve bu konuda sık sık düşünüyorsan, Merkür ile Satürn karesinin etkisi altında kendine 'Acaba kendime yeterince zaman ayırıyor muyum?' diye sorma ihtimalin yüksek. Bu durum, kendine bakım konusunda daha bilinçli bir yaklaşım sergilemene yardımcı olacak.

Yeni yıl kapıda ve bu dönemde kendine ayırdığın zamanın değerini artırmak, hem ruhunu hem de bedenini tazeleyecek bir etki yaratacak. Kendine bakımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark edeceğin bu dönem, sana hem fiziksel hem de ruhsal anlamda şifa getirecek. Kendine daha fazla zaman ayırdıkça, enerjinin ve yaşama sevincinin arttığını göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…