29 Aralık - 4 Ocak Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Aralık - 4 Ocak haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta kendi bakımına ve estetiğine daha fazla zaman ayırma isteğin gözle görülür bir şekilde artıyor. Kendine bakım yapmayı seviyor ve bu konuda sık sık düşünüyorsan, Merkür ile Satürn karesinin etkisi altında kendine 'Acaba kendime yeterince zaman ayırıyor muyum?' diye sorma ihtimalin yüksek. Bu durum, kendine bakım konusunda daha bilinçli bir yaklaşım sergilemene yardımcı olacak.

Yeni yıl kapıda ve bu dönemde kendine ayırdığın zamanın değerini artırmak, hem ruhunu hem de bedenini tazeleyecek bir etki yaratacak. Kendine bakımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark edeceğin bu dönem, sana hem fiziksel hem de ruhsal anlamda şifa getirecek. Kendine daha fazla zaman ayırdıkça, enerjinin ve yaşama sevincinin arttığını göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

