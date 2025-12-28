Sevgili Kova, iç dünyanın labirentlerine bir keşif yolculuğuna çıkmaya ne dersin? Merkür ile Satürn'ün kozmik dansı, geçmişin tozlu raflarında saklanan düşünce kalıplarını aydınlatıyor ve seni bir içsel araştırma sürecine davet ediyor. Kendi kendine yaptığın eleştirilerin belki de gereğinden fazla olduğunu fark etme olasılığın bu dönemde oldukça yüksek. Bu farkındalık, yeni yıl için büyük bir temizlik ve yenilenme sürecinin kapılarını sonuna kadar açabilir, adeta bir yeniden doğuşun habercisi olabilir.

Bu içsel yolculukta seni destekleyecek en büyük kozmik güç ise Merkür'ün Oğlak burcuna yaptığı geçiş olacak. Bu süreçte, stratejik düşünme ve planlama yeteneklerin ön plana çıkacak, adeta bir satranç ustası gibi her hamleni dikkatlice planlayabileceksin. 2026'ya sessizce hazırlanmak için bu dönem, adeta bir altın fırsat. İçsel yolculuğunda atacağın adımların, gelecekte büyük sonuçlar doğurabileceği bu dönemde, kendine geniş bir alan açmayı denemelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…