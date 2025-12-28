Sevgili Kova, yılın son haftasında Yengeç burcundaki Dolunay'ın etkisi altındasın. Bu, günlük yaşamın monotonluğu ve ilişkilerin karmaşası arasında bir denge kurmanı gerektiriyor. Bu denge, belki de içinde bulunduğun ilişkide seni yoran, belki de boğan detayları gözler önüne serecek. Ama merak etme, bu detaylar artık senin hayatında olmayabilir.

Dolunay, duygusal yüklerini sadeleştirmen ve hafiflemen için bir fırsat sunuyor. Bu fırsat, senin için bir dönüm noktası olabilir. Yeni yıla girerken, kalbini yormayan, huzur veren düzenler kurmak, senin için çok iyi olabilir. Bu düzenler, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak.

Birini bulduğunda, ona aşkını itiraf etmek için gecikme. Bu hafta, aşk hayatında belki de yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…