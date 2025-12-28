onedio
29 Aralık - 4 Ocak Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Aralık - 4 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yılın son haftasında Yengeç burcundaki Dolunay'ın etkisi altındasın. Bu, günlük yaşamın monotonluğu ve ilişkilerin karmaşası arasında bir denge kurmanı gerektiriyor. Bu denge, belki de içinde bulunduğun ilişkide seni yoran, belki de boğan detayları gözler önüne serecek. Ama merak etme, bu detaylar artık senin hayatında olmayabilir.

Dolunay, duygusal yüklerini sadeleştirmen ve hafiflemen için bir fırsat sunuyor. Bu fırsat, senin için bir dönüm noktası olabilir. Yeni yıla girerken, kalbini yormayan, huzur veren düzenler kurmak, senin için çok iyi olabilir. Bu düzenler, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak.

Birini bulduğunda, ona aşkını itiraf etmek için gecikme. Bu hafta, aşk hayatında belki de yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

